À la Belle-Époque, les scènes parisiennes rivalisent de

propositions pour divertir le public. Que l’on souhaite s’émouvoir

devant le visage

blanc d’un Pierrot, frissonner aux histoires macabres du Grand-Guignol,

s’amuser avec des clowns-acrobates, ou voir Sarah Bernhardt fouler les

planches, chacun peut trouver une

représentation à son goût.

L’exposition, qui se tient du 5 mai au 28 juin, présente une sélection d’affiches de spectacles représentant la diversité des numéros d’alors. Venez découvrir comment les artistes vantent les mérites des vedettes autant que des salles, dont certaines sont passées à la postérité.

Visite guidée le samedi 16 mai de 11h30

Entrée libre

Rendez-vous à l’accueil du rez-de-chaussée de la médiathèque

À l’occasion de l’exposition, nous vous proposons également : Une séance de lecture à voix haute : Samedi Lectures le samedi 9 mai à 10h30 Une soirée de piano participative : Le piano de Margot le mardi 2 juin à 19h Une projection d’extraits de films : Cinextraits le samedi 13 juin à 15h

Découvrez l’exposition « Que le spectacle commence ! » lors d’une visite guidée

Le samedi 16 mai 2026

de 11h30 à 12h30

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-05-16T14:30:00+02:00

fin : 2026-05-16T15:30:00+02:00

Date(s) : 2026-05-16T11:30:00+02:00_2026-05-16T12:30:00+02:00

Médiathèque Marguerite Yourcenar 41, rue d’Alleray 75015 Paris

https://www.paris.fr/equipements/mediatheque-marguerite-yourcenar-6218 +33145307141 mediatheque.marguerite-yourcenar@paris.fr https://www.facebook.com/MediathequeMargueriteYourcenar/ https://www.facebook.com/MediathequeMargueriteYourcenar/



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