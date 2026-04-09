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Visite guidée de l’exposition « Que le spectacle commence ! » Médiathèque Marguerite Yourcenar Paris

Visite guidée de l’exposition « Que le spectacle commence ! » Médiathèque Marguerite Yourcenar Paris

Visite guidée de l’exposition « Que le spectacle commence ! » Médiathèque Marguerite Yourcenar Paris samedi 16 mai 2026.

Lieu : Médiathèque Marguerite Yourcenar

Adresse : 41, rue d'Alleray

Ville : 75015 Paris

Département : Paris

Début : samedi 16 mai 2026

Fin : samedi 16 mai 2026

À la Belle-Époque, les scènes parisiennes rivalisent de
propositions pour divertir le public. Que l’on souhaite s’émouvoir
devant le visage
blanc d’un Pierrot, frissonner aux histoires macabres du Grand-Guignol,
s’amuser avec des clowns-acrobates, ou voir Sarah Bernhardt fouler les
planches, chacun peut trouver une
représentation à son goût.

L’exposition, qui se tient du 5 mai au 28 juin, présente une sélection d’affiches de spectacles représentant la diversité des numéros d’alors. Venez découvrir comment les artistes vantent les mérites des vedettes autant que des salles, dont certaines sont passées à la postérité.

Visite guidée le samedi 16 mai de 11h30
Entrée libre
Rendez-vous à l’accueil du rez-de-chaussée de la médiathèque

À l’occasion de l’exposition, nous vous proposons également :

Une séance de lecture à voix haute : Samedi Lectures le samedi 9 mai à 10h30

Une soirée de piano participative : Le piano de Margot le mardi 2 juin à 19h

Une projection d’extraits de films : Cinextraits le samedi 13 juin à 15h

Découvrez l’exposition « Que le spectacle commence ! » lors d’une visite guidée
Le samedi 16 mai 2026
de 11h30 à 12h30
gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-05-16T14:30:00+02:00
fin : 2026-05-16T15:30:00+02:00
Date(s) : 2026-05-16T11:30:00+02:00_2026-05-16T12:30:00+02:00

Médiathèque Marguerite Yourcenar 41, rue d’Alleray  75015 Paris
https://www.paris.fr/equipements/mediatheque-marguerite-yourcenar-6218 +33145307141 mediatheque.marguerite-yourcenar@paris.fr https://www.facebook.com/MediathequeMargueriteYourcenar/ https://www.facebook.com/MediathequeMargueriteYourcenar/


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