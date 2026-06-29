Visite guidée de l’exposition Spirou dans la tourmente de la Shoah Pithiviers mercredi 1 juillet 2026.

Pithiviers

Visite guidée de l’exposition Spirou dans la tourmente de la Shoah

1 Place de la Gare Pithiviers Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-01 15:00:00

fin : 2026-08-16 16:15:00

Date(s) :

2026-07-01 2026-07-05 2026-07-12 2026-07-15 2026-07-19 2026-07-22 2026-07-26 2026-07-29 2026-08-02 2026-08-05 2026-08-09 2026-08-12 2026-08-16

Une médiatrice vous guide pendant 1h15 dans l’exposition.

Entre Spirou, le héros belge de bande dessinée, et Felix Nussbaum, le peintre allemand de la Nouvelle Objectivité, assassiné à Auschwitz, y a-t-il un rapport ? Émile Bravo, dans son roman graphique Spirou. L’Espoir malgré tout , publié aux éditions Dupuis, fait se côtoyer ce personnage de fiction avec cette figure réelle, victime de la Shoah. La rencontre fictive entre Spirou, Felix Nussbaum et sa femme, Felka Platek, déportés en 1944 à Auschwitz, entraîne le personnage de bande dessinée dans la tourmente de la Shoah. .

1 Place de la Gare Pithiviers 45300 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 72 92 02 accueil.pithiviers@memorialdelashoah.org

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English :

A docent will guide you through the exhibition for 1 hour and 15 minutes.

L’événement Visite guidée de l’exposition Spirou dans la tourmente de la Shoah Pithiviers a été mis à jour le 2026-06-26 par ADRT45