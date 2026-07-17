Informations pratiques

Visite guidée de l’exposition « Stan Douglas » au Jeu de Paume 17 novembre – 1 décembre, les mardis Jeu de paume Paris

Petit groupe / réservé aux patients et personnels de l’AP-HP

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-17T14:30:00+01:00 – 2026-11-17T16:30:00+01:00

Fin : 2026-12-01T14:30:00+01:00 – 2026-12-01T16:30:00+01:00

Visites guidées de l’exposition « Stan Douglas » réservées aux patients et personnels de l’Assistance Publique – Hôpitaux de Paris pour découvrir ce photographe et la rétrospective de son travail.

Jeu de paume Place de la Concorde, 75001 Paris, France Paris 75001 Quartier Saint-Germain-l’Auxerrois Paris Île-de-France 0147031250 https://jeudepaume.org

Visites guidées de l’exposition « Stan Douglas » réservées aux patients et personnels de l’Assistance Publique – Hôpitaux de Paris pour découvrir ce photographe et la rétrospective de son travail.

© Stan Douglas. Courtesy of the artist, Victoria Miro and David Zwirner