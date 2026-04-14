Visite guidée de l’exposition temporaire « Dentelles d’Alençon et du Puy. 50 ans de création dans les ateliers nationaux », Musée des Beaux-arts et de la Dentelle, Alençon

Visite guidée de l’exposition temporaire « Dentelles d’Alençon et du Puy. 50 ans de création dans les ateliers nationaux » Samedi 23 mai, 18h30, 21h00 Musée des Beaux-arts et de la Dentelle Orne

Durée 1h.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T18:30:00+02:00 – 2026-05-23T19:30:00+02:00

Fin : 2026-05-23T21:00:00+02:00 – 2026-05-23T22:00:00+02:00

À 18h30 et 21h, suivez une visite guidée à deux voix de l’exposition temporaire Dentelles d’Alençon et du Puy. 50 ans de création dans les ateliers nationaux en compagnie d’une dentellière de l’Atelier National du Point d’Alençon et d’une médiatrice culturelle du musée.

Musée des Beaux-arts et de la Dentelle 12 Rue du Capitaine Charles Aveline, 61000 Alençon, France Alençon 61000 Orne Normandie 33233324007 http://museedentelle.cu-alencon.fr Collection de dentelles de différents centres dentelliers européens du XVIIe siècle à nos jours et collection de référence en dentelle au Point d’Alençon. Collections de peintures : écoles française et hollandaise du XVe au XIXe siècles. Un fonds consacré à l’ethnographie du Cambodge (plus de cinq cents objets du quotidien cambodgien à l’œuvre d’art khmère) constitué par Adhémard Leclere (1853 – 1917) alençonnais d’origine et dernier résident général du Cambodge. À l’extérieur, le musée est accessible par des rampes d’accès, les étages sont accessibles grâce à un ascenseur. Une boucle magnétique est disponible sur demande à l’accueil du musée. Venir au musée : par la route (A 28 – RN 12 – RN 138 – RN 155), par le train (Paris-Alençon (≈ 2h) – Lignes Paris / Granville et Caen / Tours). Se stationner : rue Jullien (à l’intersection de la Rue Louis Lallemant), parking au sein de la cour Capitaine François Bouilhac, place Foch (place de l’Hôtel de Ville), parking de la Dentelle.

À 18h30 et 21h, suivez une visite guidée à deux voix de l’exposition temporaire _Dentelles d’Alençon et du Puy. 50 ans de création dans les ateliers nationaux_ en compagnie d’une dentellière de du et…

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