Visite guidée de l’exposition temporaire « L’intelligence de la main », Musée de la Lunette, Hauts de Bienne

Informations pratiques

Visite guidée de l’exposition temporaire « L’intelligence de la main » 19 et 20 septembre Musée de la Lunette Jura

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T11:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00

« Avoir des mains en or », telle est l’expression communément utilisée pour désigner l’expertise et la dextérité dans une activité manuelle. Mais n’est-ce pas surtout faire preuve d’intelligence manuelle tant la créativité, l’ingéniosité et la technicité incarnent les métiers manuels d’aujourd’hui ?

Musée de la Lunette Place Jean Jaurès, 39400 Hauts de Bienne, France Hauts de Bienne 39400 Morez Jura Bourgogne-Franche-Comté +33384333930 https://www.musee-lunette.fr Situé à Morez, capitale de la lunetterie française, le Musée de la lunette retrace l’histoire de la lunette à monture métallique, commencée en 1796 grâce à l’habileté d’un maître-cloutier. Découvrez comment les haut-jurassiens ont développé à la faveur de leur ingéniosité et de leur savoir-faire une véritable filière industrielle, encore aujourd’hui reconnue pour sa qualité et sa créativité.

Le Musée de la lunette conserve, en dépôt, la collection EssilorLuxottica – Pierre Marly, constituée de plus de 2500 pièces rares et prestigieuses. Rassemblée par Pierre Marly, surnommé “le couturier des lunettes”, celle-ci retrace l’histoire mondiale de la lunette dans un voyage qui débute au XIIIe siècle et nous fait traverser l’Europe, l’Asie et l’Amérique du Nord. Le ticket d’entrée autorise un stationnement illimité sur le parking devant le musée (zone bleue).

« Avoir des mains en or », telle est l’expression communément utilisée pour désigner l’expertise et la dextérité dans une activité manuelle. Mais n’est-ce pas surtout faire preuve d’intelligence tant…

© Musée de la Lunette