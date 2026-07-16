Visite guidée de l’exposition « Tout n’est pas sombre : Métal à la vie, à la mort », Médiathèque de Rochefort, Rochefort
samedi 19 septembre 2026 · Médiathèque de Rochefort · Rochefort
Informations pratiques
Visite guidée de l’exposition « Tout n’est pas sombre : Métal à la vie, à la mort » Samedi 19 septembre, 10h30, 14h30 Médiathèque de Rochefort Charente-Maritime
Gratuit. Sur réservation.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T15:30:00+02:00
À partir du 19 septembre, la médiathèque de Rochefort accueille une exposition exceptionnelle consacrée à l’univers du métal.
À travers un parcours esthétique et réflexif, elle propose une exploration sensible des liens entre nature et mort, deux thèmes fondateurs de ce genre musical. L’exposition invite ainsi à porter un nouveau regard sur une culture souvent méconnue, où la puissance visuelle et sonore se mêle à une véritable quête de sens.
Une exposition réalisée avec le soutien de 5BAM, ESP, Hardforce, Vortex Corner, Distrolution, Hellfest Open Air, Motocultor Open Air et Firemaster Convention.
Commissariat d’exposition : Corentin Charbonnier.
Médiathèque de Rochefort 17312 Rochefort Rochefort 17300 Sourdeval Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine 05 46 82 66 00 [{« type »: « phone », « value »: « 05 46 82 66 00 »}]
La médiathèque de Rochefort accueille à partir du 19 septembre une exposition exceptionnelle : à travers une immersion dans l’univers du métal, l’exposition propose une exploration sensible et des et…
© Førtifem
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