Visite guidée de l’exposition « Trésors d’abbayes, scriptoria et manuscrits au Moyen Âge (VIe – XIe siècles) », Musée de la Tour des Échevins, Luxeuil-les-Bains

Visite guidée de l’exposition « Trésors d’abbayes, scriptoria et manuscrits au Moyen Âge (VIe – XIe siècles) » Samedi 23 mai, 21h00, 22h00 Musée de la Tour des Échevins Haute-Saône

Gratuit. Sur inscription au 03 84 40 06 41 et sur place dans la limite des places disponibles. Durée : 45mn

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T21:00:00+02:00 – 2026-05-23T22:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T22:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:00:00+02:00

Poussez les portes d’un scriptorium du haut Moyen Âge et découvrez les secrets de la fabrication des manuscrits et de leurs précieuses enluminures.

Durée : 45mn

Musée de la Tour des Échevins Rue Victor Genoux, 70300 Luxeuil-les-Bains, France Luxeuil-les-Bains 70300 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté 0384400007 https://www.ville-luxeuil-les-bains.fr/musees.htm https://www.facebook.com/otluxeuil;https://www.instagram.com/luxeuil_vosges_du_sud/ [{« type »: « phone », « value »: « 03 84 40 06 41 »}] Ensemble de stèles funéraires du Ier au IIIe siècles de notre ère, ensemble unique en Franche-Comté. Ex-voto d’époque gauloise découverts en 1865, à l’emplacement des sources thermales, ils témoignent d’un culte rendu aux divinités liées aux sources thermales ; céramique sigillée, vaisselle de luxe d’époque gallo-romaine, en partie fabriquée dans l’atelier luxovien. Peintures et dessins de Jules Adler et des peintures fin XIXe début XXe siècle. Du haut des 146 marches, panorama extraordinaire sur les massifs du Jura et des Vosges. Ouverture exceptionnelle pour la Nuit européenne des musées.

De juin à septembre inclus : ouverture du jeudi au lundi de 14h à 18h.

En mai et octobre : ouverture les mardis de 14h à 18h.

Poussez les portes d’un scriptorium du haut Moyen Âge et découvrez les secrets de la fabrication des manuscrits et de leurs précieuses enluminures.

© OT Luxeuil-les-Bains, Vosges du Sud