Visite guidée de l’exposition « Un voyage à Strasbourg », Le 5e Lieu – culture, architecture, patrimoine, Strasbourg

Informations pratiques

Visite guidée de l’exposition « Un voyage à Strasbourg » Dimanche 20 septembre, 11h30 Le 5e Lieu – culture, architecture, patrimoine Bas-Rhin

RDV dans la cour du 5e Lieu, devant l’oriflamme.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T11:30:00+02:00 – 2026-09-20T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T11:30:00+02:00 – 2026-09-20T12:30:00+02:00

Suivez notre guide pour une visite guidée de l’exposition permanente du 5e Lieu, Un Voyage à Strasbourg, pour explorer ensemble les canaux de la Grande-Île, l’histoire de certains quartiers comme Hautepierre, pour plonger dans l’histoire de la construction urbaine depuis les Romains et pour vous ouvrir aux architectures locales. Aiguisez vos sens, car cette visite sera immersive et sensorielle !

Le 5e Lieu – culture, architecture, patrimoine 5 place du Château, 67000 Strasbourg Strasbourg 67000 Centre Bas-Rhin Grand Est http://5elieu.strasbourg.eu https://www.facebook.com/5elieu [{« type »: « link », « value »: « https://jep26voyage5l.eventbrite.fr »}] Le « 5e Lieu – culture, architecture, patrimoine » est un équipement municipal situé au 5, place du Château, à Strasbourg. Il associe « La Boutique Culture », une exposition permanente sur l’architecture et le patrimoine strasbourgeois.

Ses différents services proposent d’aller à la rencontre de Strasbourg à travers sa vie culturelle, son architecture, son patrimoine et ses paysages. Ce lieu ressource est ainsi envisagé comme un point de départ invitant à découvrir la ville et ses structures culturelles. Tram A, D. Arrêt Grand’rue.

Suivez notre guide pour une visite guidée de l’exposition permanente du 5e Lieu, _Un Voyage à Strasbourg_, pour explorer ensemble les canaux de la Grande-Île, l’histoire de certains quartiers comme !…

© Elisa_Gunn_5ème_Lieu