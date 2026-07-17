Visite guidée de l’Hôpital du Vésinet, Hôpital du Vésinet, Le Vésinet

Informations pratiques

Visite guidée de l’Hôpital du Vésinet Samedi 19 septembre, 14h00, 16h00 Hôpital du Vésinet Yvelines

20 personnes maximum; sur inscription obligatoire; rendez-vous devant les grilles d’entrée

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

Visites guidées par Jean-Paul Debeaupuis, Société d’Initiative de Défense du Site du Vésinet.

Les deux expositions sont intégrées dans la visite.

L’Asile Impérial, bâti par l’architecte Laval à la demande de Napoléon III et inauguré en 1859, est peu connu.

Avec ses 31 hectares de superficie, sa chapelle, ses ateliers, son potager et sa ferme laitière, l’établissement était autonome et offrait à ses pensionnaires la possibilité d’un repos complet dans un lieu préservé.

Il fut inauguré en 1859 par le duc de Padoue et accueillit les ouvrières convalescentes.

En 1949, il devient Établissement National de Convalescence et prend le nom d’Hôpital du Vésinet en 1993.

Hôpital du Vésinet 72 avenue de la Princesse 78110 Le Vésinet Le Vésinet 78110 Yvelines Île-de-France 01 30 15 88 84 http://www.levesinet.fr [{« type »: « link », « value »: « http://www.levesinet.fr »}] Asile impérial construit à l’initiative de Napoléon III et inauguré en 1859 par le Duc de Padoue, cet établissement avait vocation à accueillir les ouvrières convalescentes ou mutilées du travail. En 1949, il devient « établissement national de convalescence ». En 1993, il adopte le nom d’Hôpital du Vésinet. RER Le Vésinet Centre

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