Visite guidée de l’Hôtel Atlantique, Office de tourisme du Cotentin, Cherbourg-en-Cotentin

Informations pratiques

Visite guidée de l’Hôtel Atlantique Samedi 19 septembre, 10h00 Office de tourisme du Cotentin Manche

Durée 1h30.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00

En face de la gare maritime transatlantique, un grand bâtiment rose s’impose à la vue : l’Hôtel Atlantique. Construit en 1922 à l’initiative de trois grandes compagnies maritimes reliant Cherbourg à l’Amérique, il est l’œuvre de l’architecte cherbourgeois René Levavasseur. Ce bel ensemble Art Déco accueille en permanence 2 000 émigrants pendant les 10 à 15 jours nécessaires pour régler leurs formalités administratives et se soumettre aux contrôles sanitaires, avant le grand départ vers le Nouveau Monde. La visite offre une plongée dans cette époque où Cherbourg était un grand port transatlantique et permet d’entrer dans le beau pavillon abritant le réfectoire de 800 couverts, actuelle salle des commissions de la CCI.

Office de tourisme du Cotentin 56 quai de Caligny, Cherbourg-Octeville, 50100 Cherbourg-en-Cotentin Cherbourg-en-Cotentin 50100 Octeville Manche Normandie

En face de la gare maritime transatlantique, un grand bâtiment rose s’impose à la vue : l’Hôtel Atlantique. Construit en 1922 à l’initiative de trois grandes compagnies maritimes reliant Cherbourg à…

©CotentinUnique