Visite guidée de l’hôtel de Grave et de l’hôtel de Villarmois, Hôtel de Grave – Direction régionale des affaires culturelles (DRAC) Occitanie, Montpellier

Informations pratiques

Visite guidée de l’hôtel de Grave et de l’hôtel de Villarmois 19 et 20 septembre Hôtel de Grave – Direction régionale des affaires culturelles (DRAC) Occitanie Hérault

Gratuit. Lieu de rendez-vous : cour de l’hôtel de Grave. 25 personnes maximum par groupe. Inscription sur la plateforme Billetweb ou sur place, dans la limite des places disponibles.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T17:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Partez à la découverte de l’hôtel de Grave et de l’hôtel de Villarmois en compagnie de conservateurs des Monuments historiques.

Cette visite guidée vous permettra de mieux comprendre l’histoire, l’architecture et les décors de ces deux édifices, à travers leurs espaces les plus remarquables.

Le parcours comprend les salles voûtées de l’hôtel de Grave, le puits, le hall et sa verrière, le salon rouge (œuvres du FRAC), le salon de musique, le jardin, le grand salon de l’hôtel de Villarmois

Hôtel de Grave – Direction régionale des affaires culturelles (DRAC) Occitanie 5 rue de la Salle l’Évêque, 34000 Montpellier Montpellier 34000 Hérault Occitanie 04 67 02 32 00 http://www.culturecommunication.gouv.fr/Regions/Drac-Occitanie La Direction régionale des affaires culturelles est établie au sein d’hôtels particuliers érigés sur le site autrefois occupé par la résidence des évêques de Maguelone. Celle-ci fut complètement détruite pendant les guerres de Religion. Le cœur des bâtiments repose sur un petit hôtel particulier construit vers 1636, connu sous le nom d’hôtel de Grave, qui représente l’un des exemples emblématiques de l’évolution de la demeure urbaine au XVIIe siècle en Languedoc. De cette époque, subsistent l’entrée d’origine (remaniée au XIXe siècle) avec son « frontispice » de style maniériste, les voûtes du rez-de-chaussée, ainsi que quelques éléments du grand escalier et du palier reposant sur une structure nervurée présentant une esthétique gothique. Depuis l’Esplanade, longer le musée Fabre par la rue Girard.

Partez à la découverte de l’hôtel de Grave et de l’hôtel de Villarmois en compagnie de conservateurs des Monuments historiques.

©DR