Visite guidée de l’Hôtel de Guise et de son parc, siège de la préfecture de l’Orne, Hôtel de Guise – Préfecture de l’Orne, Alençon

Informations pratiques

Visite guidée de l’Hôtel de Guise et de son parc, siège de la préfecture de l’Orne Dimanche 20 septembre, 10h00 Hôtel de Guise – Préfecture de l’Orne Orne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

La Préfecture de l’Orne ouvre ses portes le dimanche 20 septembre 2026 de 10h00 à 18h00, dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine.

Hôtel de Guise – Préfecture de l’Orne 39 rue Saint-Blaise, 61000 Alençon Alençon 61000 Orne Normandie 02 33 80 62 64 http://www.orne.gouv.fr L’hôtel de Guise fut élevé vers 1630 dans le style Louis XIII en brique et pierre. Deux pavillons de part et d’autre d’un mur d’entrée, aujourd’hui disparu, annoncent l’hôtel. Le logis principal se compose d’un corps central encadré de deux ailes plus basses.

La Préfecture de l’Orne ouvre ses portes le dimanche 20 septembre 2026 de 10h00 à 18h00, dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine.

©Préfecture de l’Orne