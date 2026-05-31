Visite guidée de l’hôtel de la Marine, Hôtel de la marine, Bordeaux

Visite guidée de l’hôtel de la Marine Samedi 19 septembre, 09h30, 10h30, 11h30, 14h00, 15h00, 16h00 Hôtel de la marine Gironde

Gratuit. Sur réservation. Places limitées. Ouverture des inscriptions le 24 août sur le site de Petronille. Site non aménagé pour les personnes à mobilité réduite.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T10:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

L’Hôtel de la Marine est édifié à partir de 1758 pour accueillir une communauté religieuse. À peine achevé, le bâtiment est toutefois cédé par la Ville à la Marine royale afin de régler ses dettes.

L’architecte Richard-François Bonfin, déjà chargé des plans de l’école religieuse, adapte alors le bâtiment à sa nouvelle fonction sans modifier sa façade, qui épouse élégamment la courbe de la place Tourny.

La visite permettra de découvrir le plan initial de l’édifice et ses différents réaménagements, mais aussi d’admirer le remarquable salon Choiseul, avec ses lambris, ses médaillons et ses tableaux évoquant l’art du XVIIIe siècle.

Aujourd’hui occupé par la Direction interrégionale de la mer Sud-Atlantique et l’Office français de la biodiversité, l’Hôtel de la Marine fait actuellement l’objet de travaux de rénovation extérieure.

Les visites guidées seront assurées par l’association Pétronille.

Hôtel de la marine 9 place Tourny, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Chartrons – Grand Parc – Jardin Public Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « http://www.petronille.org »}]

L’Hôtel de la Marine est édifié à partir de 1758 pour recevoir une communauté religieuse mais le bâtiment est à peine achevé, que la Ville, pour s’acquitter de ses dettes, le cède à la Marine royale.…

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