Visite guidée de l’hôtel de Rohan et des décors de la Chancellerie d’Orléans, Archives nationales – Site de Paris, Paris

Informations pratiques

Visite guidée de l’hôtel de Rohan et des décors de la Chancellerie d’Orléans 19 et 20 septembre Archives nationales – Site de Paris Paris

Durée : 1 h 15 – Groupes de 20 personnes. Départs toutes les heures. Dernier départ à 18h. Distribution des tickets des visites sur place le jour

même, 30 min avant le départ.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T13:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T13:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Au terme d’une exceptionnelle campagne de restauration, quatre salons de l’hôtel de la Chancellerie d’Orléans, démoli en 1923, ont été remontés au rez-de-chaussée de l’hôtel de Rohan. La visite guidée permet de découvrir l’histoire extraordinaire de ces décors. Au premier étage, les célèbres cabinets des Singes et cabinet des Fables font également partie du parcours.

Archives nationales – Site de Paris 60 Rue des Francs Bourgeois, 75003 Paris, France Paris 75003 Quartier des Archives Paris Île-de-France +33140276096 https://www.archives-nationales.culture.gouv.fr Hôtels des XVIIe et XVIIIe siècles. Ancien hôtel de Rohan, groupe en bas-relief des Chevaux du Soleil, porte de l’ancien hôtel de Clisson et hôtel de Soubise : XVIIIe siècle. Réaménagements aux XIXe et XXe siècles, jusqu’à la construction du CARAN (centre d’accueil et de recherche des archives nationales). Musée de l’Histoire de France. Métro : Rambuteau ; Hôtel de ville. Bus : 29, 76.

Visite commentée de l’hôtel de Rohan

© Archives nationales/DIS