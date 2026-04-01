AGENDA · Angers
Visite guidée de l’hôtel-de-ville – Ancien Collège des Oratoriens, Hôtel-de-Ville / Ancien collège des Oratoriens, Angers
samedi 19 septembre 2026 · Hôtel-de-Ville / Ancien collège des Oratoriens · Angers
Informations pratiques
Visite guidée de l’hôtel-de-ville – Ancien Collège des Oratoriens Samedi 19 septembre, 14h15, 15h00, 15h45, 16h30, 17h15 Hôtel-de-Ville / Ancien collège des Oratoriens Maine-et-Loire
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:15:00+02:00 – 2026-09-19T15:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T17:15:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Visite guidée réalisée par les élus.
Hôtel-de-Ville / Ancien collège des Oratoriens Boulevard de la Résistance et de la Déportation Angers 49100 Maine-et-Loire Pays de la Loire
Visite guidée réalisée par les élus.
À voir aussi à Angers (Maine-et-Loire)
- Visite commentée Histoire et Architecture du Château d’Angers Angers 10 septembre 2026
- Webinaire – Présentation du BPREA à distance, Évènement digital – Chambre d’agriculture Pays de la Loire, Angers 10 septembre 2026
- Les Accroche-cœurs Angers 11 septembre 2026
- Balade photographique Spécial noir et blanc à Béhuard Parking obligatoire Angers 11 septembre 2026
- Atelier découverte des circuits courts, Évènement digital – Chambre d’agriculture Pays de la Loire, Angers 11 septembre 2026