Visite guidée de l’hôtel-de-ville – Ancien Collège des Oratoriens, Hôtel-de-Ville / Ancien collège des Oratoriens, Angers

Informations pratiques

Visite guidée de l’hôtel-de-ville – Ancien Collège des Oratoriens Samedi 19 septembre, 14h15, 15h00, 15h45, 16h30, 17h15 Hôtel-de-Ville / Ancien collège des Oratoriens Maine-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:15:00+02:00 – 2026-09-19T15:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T17:15:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Visite guidée réalisée par les élus.

Hôtel-de-Ville / Ancien collège des Oratoriens Boulevard de la Résistance et de la Déportation Angers 49100 Maine-et-Loire Pays de la Loire

Visite guidée réalisée par les élus.