Visite guidée de l’Hôtel de Ville de Millau, Hôtel de ville de Millau, Millau

Informations pratiques

Visite guidée de l’Hôtel de Ville de Millau Samedi 19 septembre, 10h00, 11h00, 15h00, 16h00 Hôtel de ville de Millau Aveyron

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

HÔTEL DE VILLE

Ouverture sam. 19

Visite guidée de l’Hôtel de Ville accompagnée par un élu à 10h, 11h et 15h, 16h

17 avenue de la République, 12100 Millau

Hôtel de ville de Millau 17 avenue de la République 12100 Millau Millau 12100 Aveyron Occitanie 05 65 59 50 00 https://www.millau.fr/ma-mairie L’édifice est construit entre 1872 et 1876 pour le banquier Achille Villa, maire de Millau de 1855 à 1865. Celui-ci est notamment connu pour avoir financé de nombreux projets industriels liés aux industries de la peau et de la ganterie à Millau, mais aussi à la viticulture dans l’Hérault et le Tarn.

Le bâtiment est l’œuvre de l’architecte montpelliérain L. Corvetto, à qui l’on doit également la construction des temples de Millau et de Montpellier.

En 1937, la Ville acquiert l’édifice afin d’y transférer les services municipaux, jusqu’alors installés dans l’ancien hôtel de ville.

Élevé sur une vaste parcelle polygonale comprise entre l’avenue de la République, l’avenue Alfred-Merle, qui mène à la gare, et la rue de la Pépinière, le bâtiment s’organise en U autour d’une cour centrale fermée par une grille en fer forgé. Il se compose d’un corps central flanqué de deux ailes, tandis qu’un jardin se déploie à l’arrière, à l’ouest.

L’ensemble comprend un sous-sol, un étage et un étage de combles. Au centre du corps principal, un vestibule donne accès au bâtiment par un portail couvert d’un arc en plein cintre. Orné d’une clef, celui-ci est encadré de deux consoles aux motifs végétaux soutenant le balcon du premier étage.

À l’intérieur, un escalier doté d’une rampe en fer forgé dessert le premier étage, où se trouvent notamment le bureau du maire et la salle du conseil municipal. Le rez-de-chaussée accueille quant à lui des salles de réception qui conservent de nombreux éléments de décor : cheminées, lambris, planchers et mosaïques de sol aux motifs géométriques.

Construit en pierre de taille ocre et couvert d’une toiture en pavillon, l’édifice témoigne de l’architecture bourgeoise de la seconde moitié du XIXe siècle.

HÔTEL DE VILLE

© Hôtel de Ville, Ville de Millau