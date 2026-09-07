Visite guidée de l’Hôtel de ville de Sceaux, Maison du tourisme de Sceaux, Sceaux
samedi 17 octobre 2026 · Maison du tourisme de Sceaux · Sceaux
Informations pratiques
Visite guidée de l’Hôtel de ville de Sceaux 17 et 18 octobre Maison du tourisme de Sceaux Hauts-de-Seine
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-17T14:30:00+02:00 – 2026-10-17T16:30:00+02:00
Fin : 2026-10-18T14:30:00+02:00 – 2026-10-18T16:30:00+02:00
Visite guidée de l’Hôtel de ville de Sceaux
Les samedi 17 et dimanche 18 octobre à 14h30
L’extension contemporaine de l’Hôtel de ville, réalisée par Daniel Kahane, a 20 ans. Pour l’occasion, Corinne Jager, guide-conférencière nationale, propose une découverte de l’architecture, de l’histoire et des usages de l’Hôtel de ville, ancienne sous-préfecture construite entre 1863 et 1865, associée aujourd’hui à un jardin et à une ancienne caserne de gendarmerie.
Durée : 2h environ
Inscription obligatoire auprès de la Maison du tourisme de Sceaux:
> maisondutourisme@sceaux.fr
Maison du tourisme de Sceaux 70 rue Houdan 92330 Sceaux Sceaux 92330 Hauts-de-Seine Île-de-France 01 46 61 19 03 http://tourisme.sceaux.fr/ [{« type »: « email », « value »: « maisondutourisme@sceaux.fr »}] [{« link »: « mailto:maisondutourisme@sceaux.fr »}]
Visite guidée de l’Hôtel de ville de Sceaux
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