Visite guidée de l’Hôtel de ville de Sceaux, Maison du tourisme de Sceaux, Sceaux

Informations pratiques

Visite guidée de l’Hôtel de ville de Sceaux 17 et 18 octobre Maison du tourisme de Sceaux Hauts-de-Seine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-17T14:30:00+02:00 – 2026-10-17T16:30:00+02:00

Fin : 2026-10-18T14:30:00+02:00 – 2026-10-18T16:30:00+02:00

Visite guidée de l’Hôtel de ville de Sceaux

Les samedi 17 et dimanche 18 octobre à 14h30

L’extension contemporaine de l’Hôtel de ville, réalisée par Daniel Kahane, a 20 ans. Pour l’occasion, Corinne Jager, guide-conférencière nationale, propose une découverte de l’architecture, de l’histoire et des usages de l’Hôtel de ville, ancienne sous-préfecture construite entre 1863 et 1865, associée aujourd’hui à un jardin et à une ancienne caserne de gendarmerie.

Durée : 2h environ

Inscription obligatoire auprès de la Maison du tourisme de Sceaux:

> maisondutourisme@sceaux.fr

Maison du tourisme de Sceaux 70 rue Houdan 92330 Sceaux Sceaux 92330 Hauts-de-Seine Île-de-France 01 46 61 19 03 http://tourisme.sceaux.fr/ [{« type »: « email », « value »: « maisondutourisme@sceaux.fr »}] [{« link »: « mailto:maisondutourisme@sceaux.fr »}]

Visite guidée de l’Hôtel de ville de Sceaux