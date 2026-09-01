Visite guidée de l’Hôtel de Ville et des salons d’honneur Place de la République Rethel

Informations pratiques

Rethel

Visite guidée de l’Hôtel de Ville et des salons d’honneur

Place de la République Hôtel de Ville Rethel Ardennes

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-19

Venez découvrir l’histoire et l’architecture de l’hôtel de ville de Rethel, et en particulier les œuvres du peintre Eugène Thiery dans les salons d’honneur. Inscriptions en Mairie de Rethel RDV dans les jardins publics

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Place de la République Hôtel de Ville Rethel 08300 Ardennes Grand Est +33 3 24 39 51 40

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English :

Come discover the history and architecture of Rethel City Hall, and in particular the works of painter Eugène Thiery in the reception rooms. Registration at Rethel City Hall; meet in the public gardens.

L’événement Visite guidée de l’Hôtel de Ville et des salons d’honneur Rethel a été mis à jour le 2026-09-03 par Ardennes Tourisme