AGENDA · Rouen
Visite guidée de l’hôtel de ville, Hôtel de Ville, Rouen
dimanche 20 septembre 2026 · Hôtel de Ville · Rouen
Informations pratiques
Visite guidée de l’hôtel de ville Dimanche 20 septembre, 10h30, 14h00, 16h00 Hôtel de Ville Seine-Maritime
Durée 1h15, RDV entrée de l’Hôtel-de-Ville place du Général de Gaulle.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T10:30:00+02:00 – 2026-09-20T11:45:00+02:00
Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:15:00+02:00
Hôtel de ville (18e – 19e S)
Visites commentées de l’Hôtel de Ville.
Hôtel de Ville Place du Général de Gaulle, 76000 Rouen Rouen 76000 Quartier Vieux-Marché Cathédrale Seine-Maritime Normandie
Hôtel de ville (18e – 19e S)…
Métropole Rouen Normandie
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