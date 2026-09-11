Visite guidée de l’hôtel de ville, Hôtel de Ville, Rouen

Informations pratiques

Visite guidée de l’hôtel de ville Dimanche 20 septembre, 10h30, 14h00, 16h00 Hôtel de Ville Seine-Maritime

Durée 1h15, RDV entrée de l’Hôtel-de-Ville place du Général de Gaulle.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:30:00+02:00 – 2026-09-20T11:45:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:15:00+02:00

Hôtel de ville (18e – 19e S)

Visites commentées de l’Hôtel de Ville.

Hôtel de Ville Place du Général de Gaulle, 76000 Rouen Rouen 76000 Quartier Vieux-Marché Cathédrale Seine-Maritime Normandie

Hôtel de ville (18e – 19e S)…

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