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Visite guidée de l’hôtel de ville, Hôtel de Ville, Rouen

dimanche 20 septembre 2026 · Hôtel de Ville · Rouen

Visite guidée de l’hôtel de ville, Hôtel de Ville, Rouen

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Hôtel de Ville
Adresse
Place du Général de Gaulle, 76000 Rouen
Ville
76000 Rouen
Département
Seine-Maritime
Tarif
Durée 1h15, RDV entrée de l’Hôtel-de-Ville place du Général de Gaulle.

Visite guidée de l’hôtel de ville Dimanche 20 septembre, 10h30, 14h00, 16h00 Hôtel de Ville Seine-Maritime

Durée 1h15, RDV entrée de l’Hôtel-de-Ville place du Général de Gaulle.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T10:30:00+02:00 – 2026-09-20T11:45:00+02:00
Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:15:00+02:00

Hôtel de ville (18e – 19e S)
Visites commentées de l’Hôtel de Ville.

Hôtel de Ville Place du Général de Gaulle, 76000 Rouen Rouen 76000 Quartier Vieux-Marché Cathédrale Seine-Maritime Normandie
Hôtel de ville (18e – 19e S)…

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