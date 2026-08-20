Visite guidée de l’Hôtel Dieulafoy, siège de la Délégation Territoriale de la Croix-Rouge à Paris, Hôtel Dieulafoy – CRF DT de Paris, Paris

Informations pratiques

Visite guidée de l’Hôtel Dieulafoy, siège de la Délégation Territoriale de la Croix-Rouge à Paris 19 et 20 septembre Hôtel Dieulafoy – CRF DT de Paris Paris

Visites limitées à 12 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:30:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00

L’Hôtel Dieulafoy est un hôtel particulier dessiné en 1895 par l’architecte Emile Vaudremer (architecte à Paris du lycée Buffon, de Notre Dame d’Auteuil, de la prison de la Santé ….) pour Marcel et Jane Dieulafoy, archéologues orientalistes de renom. Venez découvrir son architecture particulière, entre rationalisme de la fin du XIX° siècle et inspirations gothiques.

Venez aussi vous immerger dans les nombreuses histoires croisées que cet hôtel a abritées : l’histoire des Dieulafoy, deux personnages surprenants au coeur de la scène mondaine du début du XX° siècle, passionnés de patrimoine et grands amateurs d’art, mais aussi l’histoire des différents mouvements Croix-Rouge de l’époque auxquels ils ont participé grâce à une collection d’objets et de photos historiques.

Légué à la Société de Secours aux Blessés Militaires (ancêtre de la Croix-Rouge) en 1920, il devient le lieu de résidence de son Président, avant d’être repris par la Délégation Territoriale de la Croix-Rouge française de Paris. Vous découvrirez alors l’action de la Croix-Rouge française de Paris d’aujourd’hui (secours, action sociale…).

Plusieurs visites guidées du lieu seront organisées dans le courant du week-end.

Hôtel Dieulafoy – CRF DT de Paris 12 rue chardin 75016 Paris Paris 75016 Quartier de la Muette Paris Île-de-France https://www.croix-rouge.fr/delegation-territoriale-de-paris [{« type »: « link », « value »: « https://my.weezevent.com/jep-2026-visite-guidee-de-lhotel-dieulafoy »}] L’Hôtel Dieulafoy est un hôtel particulier dessiné en 1895 par l’architecte Emile Vaudremer (architecte à Paris du lycée Buffon, de Notre Dame d’Auteuil, de la prison de la Santé…) pour Marcel et Jane Dieulafoy, archéologues orientalistes de renom.

Légué en 1920 à la Société de Secours aux Blessés Militaires (ancêtre de la Croix-Rouge), il devient le lieu de résidence de son Président au cours du XXe siècle.

L’Hôtel Dieulafoy abrite aujourd’hui la la Délégation Territoriale de la Croix-Rouge française de Paris. Métro : Passy (ligne 6), Trocadéro (lignes 6 et 9)

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