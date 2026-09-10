Visite guidée de l’Hôtel du Département et de la Chapelle des Cordeliers, Hôtel du Département du Puy-de-Dôme, Clermont-Ferrand
samedi 19 septembre 2026 · Hôtel du Département du Puy-de-Dôme · Clermont-Ferrand
Informations pratiques
Visite guidée de l’Hôtel du Département et de la Chapelle des Cordeliers 19 et 20 septembre Hôtel du Département du Puy-de-Dôme Puy-de-Dôme
Groupes de 20 personnes maximum.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T13:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Visite guidée dans les coulisses du Conseil départemental du Puy-de-Dôme par les agents assistés d’un personnage venu du passé pour l’occasion :
Chapelle des Cordeliers du XIIIe siècle (classée aux monuments historiques), bureau du Président, salle d’Assemblée, terrasse avec vue imprenable sur la Chaîne des Puys et autres lieux à découvrir…
Une visite pleine d’histoires à partager.
Durée : 1 h 15 environ, sur inscription préalable.
Public : à partir de 8 ans.
Animations libres dans le Hall pour tous de l’Hôtel du Département : Chaîne des puys inscrites à l’Unesco, exposition photos, jeux pour petits et grands…
Hôtel du Département du Puy-de-Dôme 24 rue Saint-Esprit 63000 Clermont-Ferrand Clermont-Ferrand 63000 Plateau central Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes 04 73 42 21 14 http://puy-de-dome.fr [{« type »: « link », « value »: « https://forms.cloud.microsoft/e/CZQfzZw1gW »}] Transports en communs et parkings publics à proximité.
Visite guidée dans les coulisses du Conseil départemental du Puy-de-Dôme par les agents assistés d’un personnage venu du passé pour l’occasion :
©H. Derus
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