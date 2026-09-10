Visite guidée de l’Hôtel du Département et de la Chapelle des Cordeliers, Hôtel du Département du Puy-de-Dôme, Clermont-Ferrand

Informations pratiques

Visite guidée de l’Hôtel du Département et de la Chapelle des Cordeliers 19 et 20 septembre Hôtel du Département du Puy-de-Dôme Puy-de-Dôme

Groupes de 20 personnes maximum.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T13:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Visite guidée dans les coulisses du Conseil départemental du Puy-de-Dôme par les agents assistés d’un personnage venu du passé pour l’occasion :

Chapelle des Cordeliers du XIIIe siècle (classée aux monuments historiques), bureau du Président, salle d’Assemblée, terrasse avec vue imprenable sur la Chaîne des Puys et autres lieux à découvrir…

Une visite pleine d’histoires à partager.

Durée : 1 h 15 environ, sur inscription préalable.

Public : à partir de 8 ans.

Animations libres dans le Hall pour tous de l’Hôtel du Département : Chaîne des puys inscrites à l’Unesco, exposition photos, jeux pour petits et grands…

Hôtel du Département du Puy-de-Dôme 24 rue Saint-Esprit 63000 Clermont-Ferrand Clermont-Ferrand 63000 Plateau central Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes 04 73 42 21 14 http://puy-de-dome.fr [{« type »: « link », « value »: « https://forms.cloud.microsoft/e/CZQfzZw1gW »}] Transports en communs et parkings publics à proximité.

Visite guidée dans les coulisses du Conseil départemental du Puy-de-Dôme par les agents assistés d’un personnage venu du passé pour l’occasion :

©H. Derus