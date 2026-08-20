Visite Guidée de l’hôtel MGallery Paris Bastille Boutet, Hôtel Mgallery Paris Bastille Boutet, Paris

Informations pratiques

Visite Guidée de l’hôtel MGallery Paris Bastille Boutet 19 et 20 septembre Hôtel Mgallery Paris Bastille Boutet Paris

Lien de réservation à venir prochainement.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T11:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T17:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Nous vous invitons à découvrir notre établissement hôtelier, qui a fêté ses 10 ans d’ouverture l’hiver dernier. Le bâtiment lui-même a une histoire bien plus ancienne, ayant été construit en 1926 par Achille Champy pour abriter la succursale parisienne d’un célèbre fournisseur de bois européens et exotiques situé à Vichy. Sa façade de style Art déco en fait l’une des plus belles du 11ᵉ arrondissement de Paris.

Au cours de la visite, nous vous ferons découvrir les différents espaces de l’hôtel en petits groupes, en vous rappelant son riche passé. La visite se clôturera par une pause boisson (sans alcool), préparée par notre barman Anthony.

Hôtel Mgallery Paris Bastille Boutet 22 Rue Faidherbe 75011 Paris 75011 Quartier Sainte-Marguerite Paris Île-de-France 0140246565 https://www.hotel-paris-bastille-boutet.com/ [{« type »: « link », « value »: « https://my.weezevent.com/journees-europeennes-du-patrimoine-2026-16 »}] Bonjour à tous,

Nous vous invitons à découvrir notre établissement hôtelier, qui fêtera bientôt ses 10 ans d’ouverture. Le bâtiment lui-même a une histoire bien plus ancienne, ayant été construit en 1926 par Achille Champy pour abriter la succursale parisienne d’un célèbre fournisseur de bois européens et exotiques situé à Vichy. Sa façade de style Art déco en fait l’une des plus belles du 11ᵉ arrondissement de Paris.

Au cours de la visite, nous vous ferons découvrir les différents espaces de l’hôtel en petits groupes, en vous rappelant son riche passé. La visite se clôturera par une pause boisson (sans alcool), préparée par notre barman Robin. Transports en commun:

métro ligne 8 : arrêt Faidherbe-Chaligny

métro ligne 9 : arrêt Charonne

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