AGENDA · Tourcoing
Visite guidée de l’Hôtel particulier Derville, Hotel Particulier Derville, Tourcoing
samedi 19 septembre 2026 · Hotel Particulier Derville · Tourcoing
Informations pratiques
Visite guidée de l’Hôtel particulier Derville Samedi 19 septembre, 11h00, 15h00 Hotel Particulier Derville Nord
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00
Visite guidée de l’Hôtel particulier Derville
Par les propriétaires
Samedi à 11h et à 15h (durée : 1h30)
Hotel Particulier Derville rue de Dunkerque 59200 Tourcoing 59200 Malcense Égalité Nord Hauts-de-France
Visite guidée de l’Hôtel particulier Derville
© DR
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