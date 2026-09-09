Visite guidée de l’Hôtel particulier Derville, Hotel Particulier Derville, Tourcoing

Informations pratiques

Visite guidée de l’Hôtel particulier Derville Samedi 19 septembre, 11h00, 15h00 Hotel Particulier Derville Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

Visite guidée de l’Hôtel particulier Derville

Par les propriétaires

Samedi à 11h et à 15h (durée : 1h30)

Hotel Particulier Derville rue de Dunkerque 59200 Tourcoing 59200 Malcense Égalité Nord Hauts-de-France

Visite guidée de l’Hôtel particulier Derville

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