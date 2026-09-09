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Visite guidée de l’Hôtel particulier Derville, Hotel Particulier Derville, Tourcoing

samedi 19 septembre 2026 · Hotel Particulier Derville · Tourcoing

Visite guidée de l’Hôtel particulier Derville, Hotel Particulier Derville, Tourcoing

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Hotel Particulier Derville
Adresse
rue de Dunkerque 59200
Ville
59200 Tourcoing
Département
Nord

Visite guidée de l’Hôtel particulier Derville Samedi 19 septembre, 11h00, 15h00 Hotel Particulier Derville Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

Visite guidée de l’Hôtel particulier Derville
Par les propriétaires
Samedi à 11h et à 15h (durée : 1h30)

Hotel Particulier Derville rue de Dunkerque 59200 Tourcoing 59200 Malcense Égalité Nord Hauts-de-France
Visite guidée de l’Hôtel particulier Derville

© DR

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