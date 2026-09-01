Visite guidée de l’hôtel Salé pour les Journées Européennes du Patrimoine Musée national Picasso-Paris Paris

Informations pratiques

Construit à la fin du XVIIe siècle pour Pierre Aubert de Fontenay, un important financier, l’hôtel Salé abrite successivement une ambassade, l’École Centrale et un cirque avant de devenir le musée national Picasso-Paris. Accompagné d’un conférencier, découvrez le faste de l’escalier d’honneur, les décors baroques du salon Jupiter mais aussi les ouvertures et transparences créées par Roland Simounet, l’architecte qui relève le défi de transformer l’hôtel particulier en musée.

Visites guidées gratuites samedi 19 et dimanche 20 septembre à 11h et 14h (durée : 1h).

Inscriptions sur place 30 min. avant le début de la visite.

De son édification en plein cœur du Marais à sa dernière rénovation, venez explorer, entre cour et jardin, l’histoire mouvementée de l’hôtel Salé, l’un des plus emblématiques hôtels particuliers parisiens.

Du samedi 19 septembre 2026 au dimanche 20 septembre 2026 :

samedi, dimanche

de 14h00 à 15h00

samedi, dimanche

de 11h00 à 12h00

gratuit

Inscriptions sur place 30 min. avant le début de la visite.

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-19T14:00:00+02:00

fin : 2026-09-20T18:00:00+02:00

Date(s) : 2026-09-19T11:00:00+02:00_2026-09-19T12:00:00+02:00;2026-09-19T14:00:00+02:00_2026-09-19T15:00:00+02:00;2026-09-20T11:00:00+02:00_2026-09-20T12:00:00+02:00;2026-09-20T14:00:00+02:00_2026-09-20T15:00:00+02:00

Musée national Picasso-Paris 5 rue de Thorigny 75003 Paris

https://www.museepicassoparis.fr/fr/actualites/journees-europeennes-du-patrimoine-2026/ +33185560036 contact@museepicassoparis.fr https://www.facebook.com/MuseePicassoParis https://www.facebook.com/MuseePicassoParis https://x.com/MuseePicasso



Afficher la carte du lieu Musée national Picasso-Paris et trouvez le meilleur itinéraire

