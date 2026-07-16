Visite guidée de l’IFSI – dans l’ancien hôtel particulier Motte-Lepoutre, Institut de formation en soin infirmier, Roubaix

Informations pratiques

Visite guidée de l’IFSI – dans l’ancien hôtel particulier Motte-Lepoutre Dimanche 20 septembre, 15h30 Institut de formation en soin infirmier Nord

Réservation auprès de l’Office de tourisme métropolitain

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T15:30:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:30:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00

La maison Motte-Lepoutre, construite en 1924 par l’architecte Auguste Georges Dubois, abrite depuis 1976 l’Institut de Formation en Soins Infirmiers. Cette ancienne demeure bourgeoise a conservé ses décors d’origine et s’est enrichie en 1982 d’un amphithéâtre discrètement intégré à l’ensemble. Aujourd’hui, elle continue d’accueillir les étudiants infirmiers et aides-soignants, en lien avec le centre médical Barbieux.

Institut de formation en soin infirmier 9 rue Henri Bossut, Roubaix Roubaix 59100 Sud Nord Hauts-de-France

La maison Motte-Lepoutre, construite en 1924 par l’architecte Auguste Georges Dubois, abrite depuis 1976 l’Institut de Formation en Soins Infirmiers. Cette ancienne demeure bourgeoise a conservé ses…

©Ville de Roubaix