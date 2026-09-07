Visite guidée de l’île de Vassivière et ses architectures, Île de Vassivière, Beaumont-du-Lac

Informations pratiques

Visite guidée de l’île de Vassivière et ses architectures Samedi 17 octobre, 10h00 Île de Vassivière Haute-Vienne

Gratuit. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-17T10:00:00+02:00 – 2026-10-17T12:00:00+02:00

Fin : 2026-10-17T10:00:00+02:00 – 2026-10-17T12:00:00+02:00

Dans le cadre du Mois de l’architecture du Pays Monts et Barrages*, le Pays d’art et d’histoire et le Centre International d’Art et du Paysage (CIAPV) proposent une visite de l’île de Vassivière, ses architectures et la réinvention de cet espace depuis la création du barrage.

Julie Grèze, guide-conférencière du Pays d’art et d’histoire, vous invite à redécouvrir l’île : ses architectures anciennes (château, granges, fournil) et le bouleversement du paysage lié au barrage ayant créé « l’île » dans les années 1950. Inclue la montée dans le phare du CIAPV (106 marches) pour avoir une vue d’ensemble de l’île jusqu’au barrage.

Une médiatrice du CIAPV vous présentera ensuite le Centre d’art (intérieur et extérieur). Conçue par les architectes Aldo Rossi et Xavier Fabre** en 1989-1991, cette architecture contemporaine remarquable fait désormais partie de l’identité du site, avec sa longue nef accueillant des expositions et son phare, point de repère dans le paysage.

Cette visite sera centrée sur l’architecture. Pour la visite de l’exposition Alors nous irons trouver la couleur ailleurs, il sera possible de revenir l’après-midi, entre 14h et 18h (tarifs d’entrée à l’exposition : 5€ ou 3€).

Rendez-vous à 10h devant le château, sur l’île de Vassivière. Gratuit, sans inscription. Durée : 2h. Renseignements au 05 55 69 57 60 /www.pahmontsetbarrages.fr

*Le Mois de l’architecture : série d’événements sur divers sites du Pays Monts et Barrage du 18/09 au 31/10. Thème 2026 : Réinventer son territoire. Programme disponible sur https://moisdelarchitecture.wixsite.com/montsetbarrages

**Xavier Fabre sera présent le 5 octobre à 20h30 au cinéma d’Eymoutiers pour parler de l’architecture du CIAPV lors de la projection du film « Promesses sur l’île » consacré au bâtiment.

Île de Vassivière Île de Vassivière, 87120 Beaumont-du-Lac Beaumont-du-Lac 87120 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« link »: « https://ciapvassiviere.org/item/1490 »}, {« link »: « http://www.pahmontsetbarrages.fr »}, {« link »: « https://moisdelarchitecture.wixsite.com/montsetbarrages »}] Née de la mise en eau du barrage au début des années 1950, l’île de Vassivière associe architectures rurales anciennes, château, paysage lacustre et création contemporaine. Elle accueille notamment le Centre international d’art et du paysage, construit entre 1989 et 1991 par Aldo Rossi et Xavier Fabre.

**Dans le cadre du Mois de l’architecture du Pays Monts et Barrages*, le Pays d’art et d’histoire et le Centre International d’Art et du Paysage (CIAPV) proposent une visite de l’île de Vassivière, …

© Marguerite Despature