Visite guidée de l’observatoire de Jolimont, Observatoire de Jolimont, Toulouse

Informations pratiques

Visite guidée de l’observatoire de Jolimont 19 et 20 septembre Observatoire de Jolimont Haute-Garonne

Gratuit. Prévoir environ 20mn pour chacune des coupoles. 25 personnes par séance.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Découverte de l’observatoire de Jolimont

Visites commentées des 3 coupoles et du bâtiment Méridien : histoire et technique des instruments

Observatoire de Jolimont 1 avenue Camille Flammarion, 31500 Toulouse Toulouse 31500 Lapujade / Bonnefoy / Périole / Marengo / La Colonne Haute-Garonne Occitanie 05 61 58 42 01 http://www.saptoulouse.net Ce parc public de 2,5 ha a été implanté en 1841 sur la colline du Calvinet à Jolimont pour abriter l’observatoire de Toulouse et a été complètement réaménagé en 2003. Jalonné par les anciennes coupoles d’observation, il offre un parcours sur le thème de l’astronomie. Un bâtiment abrite une lunette méridienne, les trois coupoles d’observation, deux lunettes et un télescope. Métro arrêt Jolimont. Bus.

Découverte de l’Observatoire de Jolimont

©Société d’Astronomie Populaire