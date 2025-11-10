Visite guidée de l’orgues de l’église de bort-Les-orgues Bort-Les-Orgues Bort-les-Orgues 10 novembre 2025 – 31 décembre 2027 Gratuit

Une visite gratuite d’environ une heure vous permettra d’approcher, de très près, celui de l’église St Germain de Bort- les- Orgues.

• Visite de l’orgue

Vous n’êtes pas musicien mais curieux de découvrir l’orgue, instrument souvent inaccessible !

Une visite gratuite d’environ une heure vous permettra d’approcher, de très près, celui de l’église St Germain de Bort- les- Orgues. Vous pourrez ainsi admirer sa mécanique, sa forêt de 850 tuyaux et apprécier ses multiples possibilités sonores …

Le commentaire est adapté au temps dont vous disposez, à l’âge des enfants vous accompagnant, à vos questions diverses… Et, le petit plus ! Possibilité de jouer l’instrument si vous en avez envie !

Eglise Saint- Germain, Place de la Nation, 19110 Bort-les-Orgues Corrèze/Limousin

Toute l’année, visite guidée GRATUITE mais sur rendez-vous au 05.55.96.81.85 ou au 06.89.69.81.54 (laisser message si besoin)

En savoir plus sur le site [http://auborddesorgues.e-monsite.com](http://auborddesorgues.e-monsite.com)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-11-10T10:00:00.000+01:00

Fin : 2027-12-31T18:00:00.000+01:00

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http://auborddesorgues.e-monsite.com 0555968185 aubordesorgues@wanadoo.fr

Bort-Les-Orgues 9 rue jeanne d’Arc Bort-les-Orgues 19110 Corrèze



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