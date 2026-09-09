Visite guidée de l’unité de méthanisation Brie Biogaz, Unité de méthanisation Brie biogaz, Brie-Comte-Robert

Informations pratiques

Visite guidée de l’unité de méthanisation Brie Biogaz Samedi 19 septembre, 10h00, 14h00 Unité de méthanisation Brie biogaz Seine-et-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Venez nombreux visiter le site, échanger avec les porteurs de projet et découvrir la méthanisation en action !

Unité de méthanisation Brie biogaz 600 Rue du Tuboeuf, 77170 Brie-Comte-Robert Brie-Comte-Robert 77170 Seine-et-Marne Île-de-France https://sites.grdf.fr/web/visitez-l-unite-de-brie-comte-robert https://aamf.fr/journees-nationales-du-biogaz/ Saviez-vous que du gaz vert produit sur votre territoire circule dans votre ville ?

Situé à Brie-Comte-Robert (Seine-et-Marne) et mis en service en mars 2017, Brie Biogaz produit du gaz vert à partir matières organiques grâce à la méthanisat valorise des matières agricoles en gaz renouvelable et en engrais organique grâce à la méthanisation.

Le projet a été initié par un collectif d’agriculteurs locaux, réunis pour transformer leurs matières organiques en énergie verte. Il s’inscrit dans une démarche d’économie circulaire et de transition énergétique du territoire. Accès par le 600 rue Tuboeuf, prendre le chemin des Blés jusqu’au Prés de Forcilles

Venez nombreux visiter le site, échanger avec les porteurs de projet et découvrir la méthanisation en action !

©GrégoryBrandel