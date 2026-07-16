Visite guidée de l’Usine Tissel, Usine Tissel, Roubaix

Informations pratiques

Visite guidée de l’Usine Tissel Samedi 19 septembre, 11h00, 14h00 Usine Tissel Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:30:00+02:00

Construit par étapes de 1830 à 1987, le site Tissel est l’une des plus vieilles usines de Roubaix. Récemment réhabilité par la Ville, il est depuis 2023 un lieu dédié à l’économie circulaire. Rebaptisé Manufactures Tissel, il abrite aujourd’hui cinq entreprises et un centre de formation.

Réservation pour la visite guidée auprès de l’Office de tourisme métropolitain

Usine Tissel 17 rue du Nouveau Monde, Roubaix Roubaix 59100 Nord Nord Hauts-de-France

Construit par étapes de 1830 à 1987, le site Tissel est l’une des plus vieilles usines de Roubaix. Récemment réhabilité par la Ville, il est depuis 2023 un lieu dédié à l’économie circulaire. Tissel,…

©A. Gadeau