Visite guidée de l’Usine Tissel, Usine Tissel, Roubaix
samedi 19 septembre 2026 · Usine Tissel · Roubaix
Informations pratiques
Visite guidée de l’Usine Tissel Samedi 19 septembre, 11h00, 14h00 Usine Tissel Nord
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:30:00+02:00
Construit par étapes de 1830 à 1987, le site Tissel est l’une des plus vieilles usines de Roubaix. Récemment réhabilité par la Ville, il est depuis 2023 un lieu dédié à l’économie circulaire. Rebaptisé Manufactures Tissel, il abrite aujourd’hui cinq entreprises et un centre de formation.
Réservation pour la visite guidée auprès de l’Office de tourisme métropolitain
Usine Tissel 17 rue du Nouveau Monde, Roubaix Roubaix 59100 Nord Nord Hauts-de-France
Construit par étapes de 1830 à 1987, le site Tissel est l’une des plus vieilles usines de Roubaix. Récemment réhabilité par la Ville, il est depuis 2023 un lieu dédié à l’économie circulaire. Tissel,…
©A. Gadeau
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