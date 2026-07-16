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Visite guidée de l’Usine Tissel, Usine Tissel, Roubaix

samedi 19 septembre 2026 · Usine Tissel · Roubaix

Visite guidée de l’Usine Tissel, Usine Tissel, Roubaix

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Usine Tissel
Adresse
17 rue du Nouveau Monde, Roubaix
Ville
59100 Roubaix
Département
Nord

Visite guidée de l’Usine Tissel Samedi 19 septembre, 11h00, 14h00 Usine Tissel Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:30:00+02:00

Construit par étapes de 1830 à 1987, le site Tissel est l’une des plus vieilles usines de Roubaix. Récemment réhabilité par la Ville, il est depuis 2023 un lieu dédié à l’économie circulaire. Rebaptisé Manufactures Tissel, il abrite aujourd’hui cinq entreprises et un centre de formation.
Réservation pour la visite guidée auprès de l’Office de tourisme métropolitain

Usine Tissel 17 rue du Nouveau Monde, Roubaix Roubaix 59100 Nord Nord Hauts-de-France
Construit par étapes de 1830 à 1987, le site Tissel est l’une des plus vieilles usines de Roubaix. Récemment réhabilité par la Ville, il est depuis 2023 un lieu dédié à l’économie circulaire. Tissel,…

©A. Gadeau

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