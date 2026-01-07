Visite guidée de Meschers-sur-Gironde Place de l’Église Saint-Saturnin Meschers-sur-Gironde

Visite guidée de Meschers-sur-Gironde

Place de l’Église Saint-Saturnin 2 place de l’Église Meschers-sur-Gironde Charente-Maritime

Tarif : 3 – 3 – 3 EUR

de 6 à 12 ans

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-15 10:00:00

fin : 2026-07-15 11:15:00

Date(s) :

2026-07-15 2026-08-05

Mentionnée dès 814 sous le nom de Miscaria, la commune de Meschers sur Gironde nous dévoile toute son histoire au coeur de la ville.

Place de l’Église Saint-Saturnin 2 place de l’Église Meschers-sur-Gironde 17132 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 08 21 00

English :

Mentioned as early as 814 under the name of Miscaria, the commune of Meschers sur Gironde reveals all its history in the heart of the town.

