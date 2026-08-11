Visite guidée de Montmorillon autrefois Montmorillon
mercredi 14 octobre 2026 · Montmorillon
Informations pratiques
Montmorillon
Visite guidée de Montmorillon autrefois
9 Avenue Pasteur Montmorillon Vienne
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-14 15:00:00
fin : 2026-10-14 16:30:00
Date(s) :
2026-10-14
Partez à la découverte de l’histoire de la ville de Montmorillon, en évoquant les métiers oubliés qui autrefois marquaient la vie de la ville, les lieux de rencontre de la vie quotidienne, le travail en lien avec la présence de la Gartempe…L’occasion de parler de l’histoire de la ville autrement . En partenariat avec la Ville de Montmorillon .
9 Avenue Pasteur Montmorillon 86500 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 91 02 32 ecomusee.mrc86@laposte.net
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English : Visite guidée de Montmorillon autrefois
L’événement Visite guidée de Montmorillon autrefois Montmorillon a été mis à jour le 2026-08-11 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne
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