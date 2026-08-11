Informations pratiques

Montmorillon

Visite guidée de Montmorillon autrefois

9 Avenue Pasteur Montmorillon Vienne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-14 15:00:00

fin : 2026-10-14 16:30:00

Date(s) :

2026-10-14

Partez à la découverte de l’histoire de la ville de Montmorillon, en évoquant les métiers oubliés qui autrefois marquaient la vie de la ville, les lieux de rencontre de la vie quotidienne, le travail en lien avec la présence de la Gartempe…L’occasion de parler de l’histoire de la ville autrement . En partenariat avec la Ville de Montmorillon .

9 Avenue Pasteur Montmorillon 86500 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 91 02 32 ecomusee.mrc86@laposte.net

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English : Visite guidée de Montmorillon autrefois

L’événement Visite guidée de Montmorillon autrefois Montmorillon a été mis à jour le 2026-08-11 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne