VISITE GUIDÉE DE RUSCINO

Site Archéologique Ruscino Chemin de Château-Roussillon Perpignan Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2026-06-19 11:00:00

fin : 2026-06-19

Date(s) :

2026-06-19 2026-06-26

Sur le Site Archéologique Ruscino, une visite guidée vous dévoilera le forum, la vie quotidienne à l’époque romaine au 1er siècle et la nouvelle exposition Latinité en héritage .

.

Site Archéologique Ruscino Chemin de Château-Roussillon Perpignan 66000 Pyrénées-Orientales Occitanie

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

At the Ruscino Archaeological Site, a guided tour reveals the forum, daily life in 1st-century Roman times and the new Latin Heritage exhibition.

L’événement VISITE GUIDÉE DE RUSCINO Perpignan a été mis à jour le 2026-02-04 par PERPIGNAN TOURISME