VISITE GUIDÉE DE RUSCINO Site Archéologique Ruscino Perpignan
VISITE GUIDÉE DE RUSCINO Site Archéologique Ruscino Perpignan vendredi 19 juin 2026.
VISITE GUIDÉE DE RUSCINO
Site Archéologique Ruscino Chemin de Château-Roussillon Perpignan Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi 2026-06-19 11:00:00
fin : 2026-06-19
Date(s) :
2026-06-19 2026-06-26
Sur le Site Archéologique Ruscino, une visite guidée vous dévoilera le forum, la vie quotidienne à l’époque romaine au 1er siècle et la nouvelle exposition Latinité en héritage .
.
Site Archéologique Ruscino Chemin de Château-Roussillon Perpignan 66000 Pyrénées-Orientales Occitanie
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
At the Ruscino Archaeological Site, a guided tour reveals the forum, daily life in 1st-century Roman times and the new Latin Heritage exhibition.
L’événement VISITE GUIDÉE DE RUSCINO Perpignan a été mis à jour le 2026-02-04 par PERPIGNAN TOURISME