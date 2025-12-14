Visite guidée de Saint-Benoît du Sault le 19 septembre, Église et prieuré Saint-Benoît-du-Sault, Saint-Benoît-du-Sault

Informations pratiques

Visite guidée de Saint-Benoît du Sault le 19 septembre Samedi 19 septembre, 16h00 Église et prieuré Saint-Benoît-du-Sault Indre

Apportez des vêtements adaptés à la météo, chapeau si nécessaire, petite bouteille d’eau, chaussures confortables… et votre bonne humeur !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Rendez-vous devant l’Office de tourisme, place du Champ de foire.

Pas de réservation obligatoire.

Au Moyen Âge, pas de robinet : il faut chercher l’eau, la porter, la franchir… et parfois la craindre ! A Saint-Benoît-du-Sault, découvrez avec Pierre comment rivières et sources faisaient travailler les moulins et les artisans, nourrissaient les habitants et façonnaient les villes. Entre puits, gués, teinturiers, poissons, baptême et crues, plongez dans le quotidien des hommes et des femmes du Moyen Âge.

Église et prieuré Saint-Benoît-du-Sault Route de Limoges, 36170 Saint-Benoît-du-Sault, France Saint-Benoît-du-Sault 36170 Indre Centre-Val de Loire 0254475144 https://www.parc-naturel-brenne.fr/visitez/site-ville-villages-remarquables/chateaux-et-monuments-religieux-remarquables/eglise-et-prieure-de-saint-benoit-du-sault-36 Fondé à la fin du Xe siècle, le prieuré de SaintBenoît-du-Sault constituait une position avancée de l’abbaye de Saint-Benoît-sur-Loire, en terre d’Aquitaine. Cette cité médiévale, habitée par les moines bénédictins, cache aujourd’hui, derrière ses remparts, une charmante bourgade. Après des utilisations diverses dont une colonie de vacances, le prieuré est en cours de réhabilitation. L’église du XIe siècle est d’architecture préromane avec sa remarquable charpente en coque de bateau inversée.

Au Moyen Âge, pas de robinet : il faut chercher l’eau, la porter, la franchir… et parfois la craindre ! A Saint-Benoît-du-Sault, découvrez avec Pierre comment rivières et sources faisaient travailler…

© Destination Brenne