Visite guidée de Saint-Lary SAINT-LARY-SOULAN Saint-Lary-Soulan
Visite guidée de Saint-Lary SAINT-LARY-SOULAN Saint-Lary-Soulan mercredi 3 juin 2026.
Saint-Lary-Soulan
Visite guidée de Saint-Lary
SAINT-LARY-SOULAN Maison du Patrimoine Saint-Lary-Soulan Hautes-Pyrénées
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-03 16:00:00
fin : 2026-06-03 18:00:00
Date(s) :
2026-06-03
Du village à la station de ski. Partez à la découverte du patrimoine et de l’histoire exceptionnelle de cet ancien village agro-pastoral devenu station de ski à la fin des années 1950. Thématique sur le pastoralisme dans le cadre de la semaine du pastoralisme.
Visite guidée par le Pays d’Art et d’Histoire.
6€ adulte, 3€ enfant, 15€ famille
Sur réservation à la Maison du Patrimoine ou à l’accueil de l’Office de Tourisme. .
SAINT-LARY-SOULAN Maison du Patrimoine Saint-Lary-Soulan 65170 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 40 87 86
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English :
From village to ski resort. Discover the exceptional heritage and history of this former agro-pastoral village, which became a ski resort in the late 1950s. Pastoralism theme as part of Pastoralism Week.
Guided tour by the Pays d’Art et d’Histoire.
L’événement Visite guidée de Saint-Lary Saint-Lary-Soulan a été mis à jour le 2026-05-06 par OT de St Lary|CDT65
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