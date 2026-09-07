Visite guidée de Saint-Loup-Lamairé, Office de tourisme, Saint-Loup-Lamairé

Informations pratiques

Visite guidée de Saint-Loup-Lamairé Dimanche 20 septembre, 16h00 Office de tourisme Deux-Sèvres

Gratuit. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Cette visite vous plongera dans l’histoire de Saint-Loup-Lamairé, du Moyen Âge à nos jours. Au fil d’une agréable balade dans le bourg, découvrez son église, ses maisons à pans de bois, son château et les berges du Thouet.

Office de tourisme 3 rue Gauthier Chabot, 79600 Saint-Loup-Lamairé Saint-Loup-Lamairé 79600 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine

Cette jolie visite vous plongera dans l’histoire de Saint-Loup-Lamairé, depuis le Moyen Âge jusqu’à nos jours ! Découvrez son église, ses maisons à pans de bois, son château et ses berges du Thouet,…

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