Toulx-Sainte-Croix

Visite guidée de Toulx Sainte Croix

place de l’Eglise Toulx-Sainte-Croix Creuse

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-02 15:00:00

fin : 2026-06-13 16:30:00

Date(s) :

2026-05-02 2026-05-09 2026-05-16 2026-05-23 2026-05-30 2026-06-06 2026-06-13 2026-06-20 2026-06-27 2026-07-04 2026-07-11 2026-07-18 2026-07-25 2026-08-01 2026-08-08 2026-08-15 2026-08-22 2026-08-29 2026-09-05 2026-09-12

Partez à la découverte du village avec l’association du patrimoine de Toulx et ses environs. Viste guidée d’environ d’1h30 au profit de l’association pour la rénovation du village. Départ de l’église.

Visite également les mercredis en juillet et août et visites sur rendez-vous possible toute l’année. Tarif réduit pour les groupes et les familles. .

place de l’Eglise Toulx-Sainte-Croix 23600 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 01 74 20 63

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Visite guidée de Toulx Sainte Croix

L’événement Visite guidée de Toulx Sainte Croix Toulx-Sainte-Croix a été mis à jour le 2026-05-06 par Creuse Tourisme