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Visite guidée de Toulx Sainte Croix Toulx-Sainte-Croix

Visite guidée de Toulx Sainte Croix Toulx-Sainte-Croix

Visite guidée de Toulx Sainte Croix Toulx-Sainte-Croix samedi 2 mai 2026.

Adresse : place de l'Eglise

Ville : 23600 Toulx-Sainte-Croix

Département : Creuse

Début : samedi 2 mai 2026

Fin : samedi 2 mai 2026

Heure de début : 15:00:00

Tarif : Gratuit

Toulx-Sainte-Croix

Visite guidée de Toulx Sainte Croix

place de l’Eglise Toulx-Sainte-Croix Creuse

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-02 15:00:00
fin : 2026-06-13 16:30:00

Date(s) :
2026-05-02 2026-05-09 2026-05-16 2026-05-23 2026-05-30 2026-06-06 2026-06-13 2026-06-20 2026-06-27 2026-07-04 2026-07-11 2026-07-18 2026-07-25 2026-08-01 2026-08-08 2026-08-15 2026-08-22 2026-08-29 2026-09-05 2026-09-12

Partez à la découverte du village avec l’association du patrimoine de Toulx et ses environs. Viste guidée d’environ d’1h30 au profit de l’association pour la rénovation du village. Départ de l’église.
Visite également les mercredis en juillet et août et visites sur rendez-vous possible toute l’année. Tarif réduit pour les groupes et les familles.   .

place de l’Eglise Toulx-Sainte-Croix 23600 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 01 74 20 63 

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English : Visite guidée de Toulx Sainte Croix

L’événement Visite guidée de Toulx Sainte Croix Toulx-Sainte-Croix a été mis à jour le 2026-05-06 par Creuse Tourisme

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