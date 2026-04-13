Visite guidée découverte de l’arboretum du château, bagnoles, Bagnoles-de-l’Orne-Normandie

Visite guidée découverte de l’arboretum du château Dimanche 20 septembre, 15h30 bagnoles Orne

Durée 1h30, RDV devant le château côté fontaine, réservation jusqu’à 11h30 le jour de la visite.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T15:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Jean-Pierre, l’homme qui murmurait à l’oreille des arbres !

Ancien paysagiste passionné, Jean-Pierre a grandi en faisant du parc du château de Bagnoles de l’Orne Normandie son terrain de jeux. Aujourd’hui, il vous embarque pour une balade où ses anecdotes feuillues et ses secrets botaniques donnent une toute nouvelle dimension à votre visite. Car pour lui, cet arboretum est plus qu’un simple décor nature, c’est une bibliothèque à ciel ouvert où chaque arbre a son histoire à raconter. Alors, prêt à tendre l’oreille ?

Qui mieux qu’un habitant pour vous faire découvrir sa ville autrement ? Rencontre, partage et convivialité sont au cœur de ces balades où passion et anecdotes locales se mêlent pour une découverte unique et authentique.

Réservation obligatoire jusqu’à 11h30 le jour même – Rendez-vous devant le château, côté fontaine

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Jean-Pierre, l’homme qui murmurait à l’oreille des arbres !

©SPL_DOMFRONT_BAGNOLES