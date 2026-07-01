Visite guidée : découverte de l’orgue du célèbre Jean Daldosso au sein d’un temple remarquable, Temple du Salin, Toulouse

Informations pratiques

Visite guidée : découverte de l’orgue du célèbre Jean Daldosso au sein d’un temple remarquable Samedi 19 septembre, 14h00 Temple du Salin Haute-Garonne

Gratuit. Sans réservation. Accès par un escalier au fond du temple. Départ des visites toutes les 15 minutes.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Visite guidée de l’orgue du Temple du Salin

Partez à la découverte de l’orgue du temple du Salin, entièrement rénové en 2005 par le facteur d’orgues Jean Daldosso.

Cette visite commentée, animée par les membres passionnés de l’association des Amis de l’Orgue du Temple du Salin, vous dévoilera les secrets de cet instrument remarquable, son histoire, sa mécanique et ses particularités sonores.

Une belle occasion d’explorer le patrimoine musical toulousain dans un cadre exceptionnel.

Temple du Salin Place du Salin, 31000 Toulouse, France Toulouse 31000 Capitole / Arnaud Bernard / Carmes Haute-Garonne Occitanie https://toulouse.epudf.org Trésorerie royale datant du XIIIe, embellie au XVe siècle, puis transformée en temple protestant par Léon Daurès, architecte départemental du Tarn, entre 1909 et 1911. De style néo-gothique, l’édifice est construit par l’entrepreneur en maçonnerie et pierre de taille Cassagnère et reprennent certains éléments médiévaux dont une partie des maçonneries. Le décor est réalisé par le maître-verrier Calmels, le mosaïste Laplana et le sculpteur Mauguet.

Visite guidée de l’orgue du Temple du Salin

©Église réformée de Toulouse