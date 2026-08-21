Visite guidée des anciennes cliniques Saint-Charles, Cliniques Saint-Charles, Montpellier

Informations pratiques

Visite guidée des anciennes cliniques Saint-Charles Samedi 19 septembre, 10h00, 11h00, 12h00, 14h00, 15h00, 16h00, 17h00 Cliniques Saint-Charles Hérault

Gratuit. Réservation obligatoire.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T10:45:00+02:00

Fin : 2026-09-19T17:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:45:00+02:00

Visite guidée des cliniques Saint-Charles

Construites entre 1932 et 1939 pour agrandir le complexe Saint-Charles voisin, ces cliniques sont l’œuvre des architectes Paul Pelletier et Arthur Teisseire.

Typique de l’Art déco des années 1930, le bâtiment se distingue par ses deux grandes verrières et son double panneau de bas-reliefs sculpté par Joachim Costa.

Fermé dans les années 1990, il a depuis été réhabilité en résidences privées.

Cliniques Saint-Charles 153 Av. Saint-Charles, 34090 Montpellier Montpellier 34967 Centre Hérault Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://www.billetweb.fr/journees-europeennes-du-patrimoine-2026 »}]

Visite guidée des cliniques Saint-Charles

© OT3M / Bruno Martinez