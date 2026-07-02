Visite guidée des archives de Pau, dans les coulisses de la conservation, Archives départementales des Pyrénées-Atlantiques – Site de Pau, Pau

Informations pratiques

Visite guidée des archives de Pau, dans les coulisses de la conservation Dimanche 20 septembre, 14h00 Archives départementales des Pyrénées-Atlantiques – Site de Pau Pyrénées-Atlantiques

Gratuit. Entrée libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Vous souhaitez connaître nos stratagèmes pour ralentir le temps ? Ici, ni botox ni acide hyaluronique, mais plutôt vaporisation et colle d’amidon.

Bienvenue aux Archives départementales pour une découverte privilégiée des coulisses de cet édifice emblématique de la cité administrative paloise.

Au fil de la visite, vous découvrirez les spécificités du bâtiment, les missions des archivistes et quelques documents conservés sur le site. Vous rencontrerez également Élisabeth Stéfani, restauratrice du patrimoine, et Mathilde Faure, responsable de la mission de traitement intellectuel et matériel des Archives départementales des Pyrénées-Atlantiques.

Une plongée originale dans les coulisses de la conservation, pour mieux comprendre comment les archives traversent le temps.

Archives départementales des Pyrénées-Atlantiques – Site de Pau Cité administrative, boulevard Tourasse, 64000 Pau Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine 05 59 84 97 60 http://archives.le64.fr Le lieu date des années 1970 et n’a pas beaucoup changé, il est donc facilement identifiable.

Vous souhaitez connaître nos stratagèmes pour ralentir le temps ? Ici, ni botox ni acide hyaluronique, mais plutôt vaporisation et colle d’amidon.

© Archives départementales 64