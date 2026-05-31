Visite guidée des archives départementales, Archives départementales de l’Orne, Alençon

Visite guidée des archives départementales 19 et 20 septembre Archives départementales de l’Orne Orne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Plusieurs visites guidées sont proposées afin de découvrir les coulisses de la conservation du patrimoine écrit du département : les espaces publics tels que la salle de lecture mais aussi les lieux habituellement fermés au public (les salles de tri, les magasins de conservation des documents, etc.).

En lien avec le thème de cette année, Patrimoine en danger, ces visites feront la part belle à la conservation préventive et à la restauration du patrimoine. Au travers d’objets et de documents seront présentés les matériaux et techniques mis en œuvre pour sauvegarder les témoignages de notre histoire. Parmi ces documents figurera, en avant-première, un dessin inédit du château d’Alençon entré dans les collections départementales en 2024. Ce dessin, réalisé par Guéroult, ingénieur des ponts et chaussées, en 1721, constitue la plus belle représentation du château avant les destructions de la fin du XVIIIe siècle.

Très endommagé par de mauvaises conditions de présentation et de manipulation et par une exposition prolongée à la lumière, il doit faire l’objet d’une restauration avant sa présentation dans l’exposition qui se tiendra aux Archives départementales dans le cadre du Millénaire normand au printemps 2027.

Archives départementales de l’Orne 8 Avenue de Basingstoke, 61000 Alençon, France Alençon 61000 Orne Normandie 0233812300 https://archives.orne.fr

Plusieurs visites guidées sont proposées afin de découvrir les coulisses de la conservation du patrimoine écrit du département : les espaces publics tels que la salle de lecture mais aussi les lieux …

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