Visite guidée des Archives départementales, Archives départementales de Pyrénées-Orientales, Perpignan
dimanche 20 septembre 2026 · Archives départementales de Pyrénées-Orientales · Perpignan
Informations pratiques
Visite guidée des Archives départementales Dimanche 20 septembre, 10h00, 14h00 Archives départementales de Pyrénées-Orientales Pyrénées-Orientales
Visites à 10h, 11h, 14h, 14h45, 15h30 et 16h. Limité à 20 personnes. Enfants à partir de 7 ans, accompagnés d’un adulte. Gratuit. Sans réservation.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
Suivez le guide dans les coulisses des Archives départementales et découvrez des documents exceptionnels.
Cette visite vous conduira au cœur des espaces de conservation, habituellement fermés au public.
Archives départementales de Pyrénées-Orientales 74 avenue Paul Alduy, 66000 Perpignan Perpignan 66931 Moulin à Vent Pyrénées-Orientales Occitanie 04 68 84 85 00 http://www.cg66.fr/55-les-archives-departementales.htm [{« type »: « email », « value »: « archives@cd66.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 04 68 85 84 00 »}] Les archives départementales des Pyrénées-Orientales conservent et communiquent le patrimoine écrit, mais aussi figuré, du département. Ce lieu de mémoire préserve et valorise les documents qui permettent de « faire l’histoire » : des archives publiques, mais également privées, qui couvrent une période allant du IXe siècle à nos jours. Lignes de bus A ou 7 : arrêt Parc des Sports. Ligne de bus C : arrêt Montesquieu. Direction université, parking gratuit.
Suivez le guide dans les coulisses des Archives départementales et découvrez des documents exceptionnels !
©Archives départementales des Pyrénées-Orientales
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