Visite guidée des Archives départementales des Ardennes, Archives départementales des Ardennes, Charleville-Mézières
samedi 19 septembre 2026 · Archives départementales des Ardennes · Charleville-Mézières
Informations pratiques
Visite guidée des Archives départementales des Ardennes 19 et 20 septembre Archives départementales des Ardennes Ardennes
Limité à 15 personnes. Pas d’accès PMR.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T13:30:00+02:00 – 2026-09-19T14:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T16:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00
Depuis 1796, les Archives départementales conservent le patrimoine écrit des Ardennes, du plus ancien document datant de 997 jusqu’aux dossiers versés par les administrations publiques contemporaines complétées par les archives d’origine privée. Ce sont plus de mille ans d’archives, totalisant près de 17,5 kilomètres linéaires, qui documentent tous les aspects de l’histoire du département et qui sont accessibles en permanence à toutes et tous gratuitement. Venez découvrir les trésors archivistiques et les missions des archivistes !
Archives départementales des Ardennes 10 Rue de la Porte de Bourgogne, 08000 Charleville-Mézières, France Charleville-Mézières 08000 Ardennes Grand Est 0324574006 http://archives.cd08.fr Parking à proximité.
Depuis 1796, les Archives départementales conservent le patrimoine écrit des Ardennes, du plus ancien document datant de 997 jusqu’aux dossiers versés par les administrations publiques contemporaines…
©Archives départementales des Ardennes
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