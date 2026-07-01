Visite guidée des archives municipales, Archives municipales, Alençon

Informations pratiques

Visite guidée des archives municipales 19 et 20 septembre Archives municipales Orne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Découvrez les coulisses du service des archives municipales d’Alençon, le parcours atypique d’une archive depuis la collecte jusqu’à la valorisation en passant par le classement et la communication.

Profitez de votre visite pour en apprendre plus sur des siècles d’histoire pharmaceutique au travers du patrimoine que conservent les archives municipales d’Alençon.

Archives municipales 15 Rue Antoine Jullien, 61000 Alençon, France Alençon 61000 Orne Normandie 0233328915 https://www.alencon.fr/mes-loisirs/vie-culturelle/archives-municipales Installées depuis 1980 dans l’extension de l’ancien lycée Alain, les archives municipales d’Alençon dépendent du département Vie culturelle et Tourisme. Elles ont pour mission de collecter, classer, conserver, communiquer et valoriser les archives publiques de la Ville d’Alençon, de l’ancien District et de la Communauté Urbaine d’Alençon (CUA). Elles complètent leurs collections en collectant des archives privées en lien avec leur histoire économique, sociale, patrimoniale et historique.

Découvrez les coulisses du service des archives municipales d’Alençon, le parcours atypique d’une archive depuis la collecte jusqu’à la valorisation en passant par le classement et la communication.

©archives municipales d’Alençon