Visite guidée des Archives Municipales Châteaudun
samedi 19 septembre 2026 · Châteaudun
Informations pratiques
Châteaudun
Visite guidée des Archives Municipales
5 Mail Flandres Dunkerque Châteaudun Eure-et-Loir
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-19 11:30:00
Date(s) :
2026-09-19
Visite guidée des Archives Municipales de la ville de Châteaudun. Inscription obligatoire, places limitées à 10 participants.
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5 Mail Flandres Dunkerque Châteaudun 28200 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 96 63 72 archivesmunicipales@mairie-chateaudun.fr
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English :
Guided tour of the Municipal Archives of the city of Châteaudun. Registration required; limited to 10 participants.
L’événement Visite guidée des Archives Municipales Châteaudun a été mis à jour le 2026-09-01 par OT GRAND CHATEAUDUN
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