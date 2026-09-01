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AGENDA · Châteaudun

Visite guidée des Archives Municipales Châteaudun

samedi 19 septembre 2026 · Châteaudun

Visite guidée des Archives Municipales Châteaudun

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Heure de début
10:00:00
Adresse
5 Mail Flandres Dunkerque
Ville
28200 Châteaudun
Département
Eure-et-Loir
Tarif
Gratuit

Châteaudun

Visite guidée des Archives Municipales

5 Mail Flandres Dunkerque Châteaudun Eure-et-Loir

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-19 11:30:00

Date(s) :
2026-09-19

Visite guidée des Archives Municipales de la ville de Châteaudun. Inscription obligatoire, places limitées à 10 participants.
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5 Mail Flandres Dunkerque Châteaudun 28200 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 96 63 72  archivesmunicipales@mairie-chateaudun.fr

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English :

Guided tour of the Municipal Archives of the city of Châteaudun. Registration required; limited to 10 participants.

L’événement Visite guidée des Archives Municipales Châteaudun a été mis à jour le 2026-09-01 par OT GRAND CHATEAUDUN

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