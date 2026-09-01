Informations pratiques

Châteaudun

Visite guidée des Archives Municipales

5 Mail Flandres Dunkerque Châteaudun Eure-et-Loir

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-19 11:30:00

Date(s) :

2026-09-19

Visite guidée des Archives Municipales de la ville de Châteaudun. Inscription obligatoire, places limitées à 10 participants.

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5 Mail Flandres Dunkerque Châteaudun 28200 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 96 63 72 archivesmunicipales@mairie-chateaudun.fr

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English :

Guided tour of the Municipal Archives of the city of Châteaudun. Registration required; limited to 10 participants.

L’événement Visite guidée des Archives Municipales Châteaudun a été mis à jour le 2026-09-01 par OT GRAND CHATEAUDUN