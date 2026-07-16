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Visite guidée des Archives nationales du monde du travail (ANMT), Archives Nationales Du Monde Du Travail – Anmt, Roubaix

samedi 19 septembre 2026 · Archives Nationales Du Monde Du Travail - Anmt · Roubaix

Visite guidée des Archives nationales du monde du travail (ANMT), Archives Nationales Du Monde Du Travail – Anmt, Roubaix

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Archives Nationales Du Monde Du Travail - Anmt
Adresse
78 Rdpt de l'Europe, 59100 Roubaix, France
Ville
59100 Roubaix
Département
Nord

Visite guidée des Archives nationales du monde du travail (ANMT) 19 et 20 septembre Archives Nationales Du Monde Du Travail – Anmt Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

– Visite guidée des coulisses des ANMT, samedi à 10h30, 11h30, 14h30, 15h, 16 et 16h30 et dimanche à 10h30, 11h30, 14h, 15h30, 16h, 16h30 et 17h – durée 1h
– Visite guidée spéciale famille des coulisses des ANMT – samedi à 14h et 16h30 et dimanche à 11h et 15h – durée 1h, à partir de 5 ans
– Visite guidée Architecture et histoire du château d’industrie Motte-Bossut, samedi à 10h30, 14h et 16h et dimanche à 10h30 et 13h30 – durée 1h30

Réservation auprès de l’Office de tourisme métropolitain.

Archives Nationales Du Monde Du Travail – Anmt 78 Rdpt de l’Europe, 59100 Roubaix, France Roubaix 59100 Centre Nord Hauts-de-France 03 20 65 38 03 https://archives-nationales-travail.culture.gouv.fr/ Métro Eurotéléport (ligne 2). Tramway arrêt Eurotéléport (ligne R).
– Visite guidée des coulisses des ANMT, samedi à 10h30, 11h30, 14h30, 15h, 16 et 16h30 et dimanche à 10h30, 11h30, 14h, 15h30, 16h, 16h30 et 17h – durée 1h

©Aranud Loubry

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