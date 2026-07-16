Visite guidée des Archives nationales du monde du travail (ANMT), Archives Nationales Du Monde Du Travail – Anmt, Roubaix

Informations pratiques

Visite guidée des Archives nationales du monde du travail (ANMT) 19 et 20 septembre Archives Nationales Du Monde Du Travail – Anmt Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

– Visite guidée des coulisses des ANMT, samedi à 10h30, 11h30, 14h30, 15h, 16 et 16h30 et dimanche à 10h30, 11h30, 14h, 15h30, 16h, 16h30 et 17h – durée 1h

– Visite guidée spéciale famille des coulisses des ANMT – samedi à 14h et 16h30 et dimanche à 11h et 15h – durée 1h, à partir de 5 ans

– Visite guidée Architecture et histoire du château d’industrie Motte-Bossut, samedi à 10h30, 14h et 16h et dimanche à 10h30 et 13h30 – durée 1h30

Réservation auprès de l’Office de tourisme métropolitain.

Archives Nationales Du Monde Du Travail – Anmt 78 Rdpt de l’Europe, 59100 Roubaix, France Roubaix 59100 Centre Nord Hauts-de-France 03 20 65 38 03 https://archives-nationales-travail.culture.gouv.fr/ Métro Eurotéléport (ligne 2). Tramway arrêt Eurotéléport (ligne R).

– Visite guidée des coulisses des ANMT, samedi à 10h30, 11h30, 14h30, 15h, 16 et 16h30 et dimanche à 10h30, 11h30, 14h, 15h30, 16h, 16h30 et 17h – durée 1h

©Aranud Loubry