Visite guidée des bâtiments Gailhoustet et Renaudie à Ivry sur Seine, Place Voltaire Ivry sur Seine, Ivry-sur-Seine

Informations pratiques

Visite guidée des bâtiments Gailhoustet et Renaudie à Ivry sur Seine Dimanche 20 septembre, 15h00 Place Voltaire Ivry sur Seine Val-de-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Les visiteurs sont séparés par groupes de dix personnes et guidées par un habitant qui leur fera découvrir son logement ainsi que trois autres logements d’immeubles différents, conçus par Jean Renaudie et Renée Gailhoustet. Une promenade d’environ deux heures à travers le centre-ville pour rejoindre divers immeubles.

Place Voltaire Ivry sur Seine Place Voltaire 94200 Ivry-sur-Seine Ivry-sur-Seine 94200 Centre-ville Val-de-Marne Île-de-France 06 22 43 77 09 https://jteivry.org/ [{« type »: « email », « value »: « jardinsatouslesetages.ivry@gmail.com »}] Les architectes Renée Gailhoustet et Jean Renaudie ont construit au cœur du Centre-Ville d’Ivry des ensembles abritant lieux multifonctionnels, terrasses végétalisées publiques et privées et habitat collectif permettant l’accès à l’architecture pour tous. Plans uniques pour chaque appartement, terrasses, patios, duplex en demi-étage ou double hauteur, les architectes ont livré des habitations dans lesquelles l’espace est totalement revisité. Les habitants ouvrent leurs portes, et deviennent vos guides à travers un parcours atypique au cœur de plusieurs des bâtiments emblématiques du Centre-Ville. Un moment privilégié d’échanges avec les habitants sur leur vécu dans de tels lieux. Métro Ligne 7 Mairie d’Ivry

Bus 132 Mairie d’Ivry

RER C Ivry sur Seine

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© Cécile Duvelle