Visite guidée des bibliothèques de l’Université Paris Nanterre par Bruno Gaudin et Christian Hottin, La Contemporaine. Bibliothèque, archives, musée des mondes contemporains, Nanterre

Informations pratiques

Visite guidée des bibliothèques de l’Université Paris Nanterre par Bruno Gaudin et Christian Hottin Samedi 19 septembre, 14h30 La Contemporaine. Bibliothèque, archives, musée des mondes contemporains Hauts-de-Seine

Limitée à 15 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

L’architecture remarquable des bibliothèques de l’université Paris Nanterre

Bruno Gaudin, architecte français nommé au Prix l’Equerre d’argent 2021 pour la bâtiment de la Contemporaine, et Christian Hottin, conservateur en chef du patrimoine à la direction générale des patrimoines et de l’architecture, proposent une visite guidée des bibliothèques de l’Université Paris Nanterre. De la Contemporaine à la Tour Edouard Albert, la visite ouvre les portes d’une partie des collections patrimoniales de l’institution ainsi que des nouveaux espaces de la bibliothèque universitaire.

La Contemporaine. Bibliothèque, archives, musée des mondes contemporains 184 Cours Nicole Dreyfus, 92000 Nanterre, France Nanterre 92000 Quartier de la République Hauts-de-Seine Île-de-France 0140977900 http://www.lacontemporaine.fr [{« type »: « link », « value »: « https://www.lacontemporaine.fr/fr/contact/ »}] A la fois bibliothèque, musée et centre d’archives, La contemporaine est la seule institution en France à collecter, conserver et communiquer des collections sur toute l’histoire européenne des XXe et XXIe siècles. Créée en 1918, elle a pour vocation depuis son origine de rassembler tous les matériaux et toutes les traces documentaires des événements pouvant servir à interpréter et écrire l’histoire de notre temps. Aujourd’hui, elle propose à la consultation plus de 4,5 millions de documents (livres, presse, tracts, archives, films, œuvres d’art, photographies, affiches, dessins de presse et objets).

Établissement inter-universitaire rattaché à l’Université Paris Nanterre, membre de la ComUE Paris Lumières et du Campus Condorcet, La contemporaine a ouvert en octobre 2021 un nouvel équipement à l’entrée du campus universitaire de Nanterre. Largement ouvert sur l’université comme sur la ville, celui-ci facilite la rencontre de tous les publics, étudiants, chercheurs, lycéens, passionnés d’histoire… et d’une collection patrimoniale exceptionnelle. Il offre une salle de lecture, des salles de formation accueillant cours et ateliers, une salle pour les expositions temporaires, un musée permanent l’Atelier de l’histoire. L’ensemble de ces espaces décline l’ambition générale du projet : rendre accessibles et donner à comprendre à tout un chacun les sources de l’histoire du temps présent. RER A ou Ligne L, Gare de Nanterre Université / Parking payant Nanterre Cœur Université, 192 allée d’Aquitaine, 92000 Nanterre.

Visite commentée « L’architecture remarquable des bibliothèques de l’université Paris Nanterre »

© vue de la Contemporaine – Laure Ohnona