Visite guidée des cabines de projection, Cinéma CGR, Châlons-en-Champagne
samedi 19 septembre 2026 · Cinéma CGR · Châlons-en-Champagne
Informations pratiques
Visite guidée des cabines de projection 19 et 20 septembre Cinéma CGR Marne
Tarif : 5€ ; Groupe de 10 à 15 personnes maximum.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T15:15:00+02:00
Fin : 2026-09-20T16:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:15:00+02:00
Durant la visite des cabines de projection, il vous sera expliqué une brève histoire des modes de projection, ainsi que son évolution et le matériel qui l’entoure, en bref : les coulisses.
La visite se terminera par la projection d’un film qui viendra expliquer la naissance et le développement du 7ème art.
Cinéma CGR Avenue des Escarnotières, 51000 Châlons-en-Champagne, France Châlons-en-Champagne 51000 Marne Grand Est https://www.cgrcinemas.fr/cinema/p8517-cgr-chalons-en-champagne/ [{« type »: « link », « value »: « https://reservations.chalonsenchampagne.fr/journees-europeennes-du-patrimoine »}]
Durant la visite des cabines de projection, il vous sera expliqué une brève histoire des modes de projection, ainsi que son évolution et le matériel qui l’entoure, en bref : les coulisses.
© Ouest-France
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